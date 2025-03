Ilrestodelcarlino.it - Lavori in corso su viale Idris Ricci. Barriere per proteggere i pedoni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A partire da questa settimana, a Copparo, prenderanno il via idi messa in sicurezza della viabilità ciclo-pedonale nel tratto dicompreso tra le vie Alighieri e Ferrara. L’intervento, in cui sono stati investiti 135mila euro, mira a risolvere la criticità legata alla convivenza tra la viabilità ciclabile e la strada comunale attraverso la realizzazione di un nuovo perciclo-pedonale protetto. Il cantiere prenderà in via tra oggi e domani, ma si dovrà tenere conto delle condizioni meteorologiche. Si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità. Durante l’esecuzione dell’opera la sosta sarà vietata lungo il tratto interessato dall’intervento e, parzialmente, anche sul lato opposto della strada, per garantire lo spazio alla movimentazione dei mezzi da lavoro.