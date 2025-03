Ilfattoquotidiano.it - “L’autotune? Il problema è quando si usa per barare: se non sai cantare e lo utilizzi per nascondere le carenze, allora non va bene”: così Fiorella Mannoia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, ospite di Francesca Fialdini a “Da Noi. A ruota libera” si è accodata al dibattito legato all’uso massiccio del. Se da una parte Elio e le Storie Tese si sono dissociati e ne hanno criticato l’uso, Rkomi ha accusato di ignoranza chi critica. L’artista ha detto la sua: “Non ho nulla controcome gli arrangiamenti e i riverberi che modificano le voci. Se si utilizza come una sonorità, non c’è niente di male. Ilsi usa per: se non saie loperlenon va”.Poi laha dedicato un pensiero speciale ai grandi artisti della musica italiana e al valore che possono trasmettere alle nuove generazioni: “Io dico sempre agli artisti e ai genitori: fate ascoltare ai vostri bambini le canzoni di Battiato, di Battisti, di Pino Daniele.