L’autoabbronzante è il nuovo contouring Parola di BeautyTok

Il lato più interessante dei cosmetici è che spesso si possono usare per scopi alternativi a rispetto a quello per cui sono nati. Ci sono per esempio i blush in crema, che però si utilizzano anche su occhi e labbra per uniformare il make up, o il latte detergente, ottimo per pulire la pelle del viso e delle borse più delicate. E l’ultima novità riguarda il self tan: suinfatti, l’ultima tendenza beauty è quella di usarecorpo e viso come. Cosa potrebbe esserci di meglio infatti, se non avere sempre l’ovale scolpito alla perfezione e in modo naturale? E quanto tempo si potrebbe risparmiare rispetto a quello che, di solito, si dedica al trucco? Mentre si va incontro alla stagione in cui si tende ad indossare meno trucco, ilcon abbronzante potrebbe essere una vera svolta.