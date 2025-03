Internews24.com - Lautaro racconta: «Gol più bello all’Inter? Quello in semifinale contro il Milan, è stato speciale perché…»

di Redazione: «Gol piùinil, èperché.» Le parole dell’attaccante nerazzurroCosi il capitano dell’Inter,Martinez, intervidai microfoni di Betsson Sport:INIZI AL RACING- «Gli inizi al Racing entrando al posto di Milito? Ricordo quel giorno, c’era tutta la mia famiglia in tribuna, non venivano spesso a trovarmi dato che lavoravano sempre. In quella partita c’erano ed è il ricordo piùche ho, da quando ho lasciato casa diventare giocatore professionista era il mio obiettivo. Entrare per Diego poi fu, sappiamo»IDOLO DA RAGAZZINO- «Non avevo poster, ma dico sempre che guardavo Radamel Falcao, guardavo i suoi movimenti e mi piaceva molto il suo modo di giocare»ARRIVO IN ITALIA– «Sono già sette anni che sono arrivato in Italia, sto imparando tanto ancora oggi.