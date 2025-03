Inter-news.it - Lautaro Martinez e Thuram, -8 al record: avanti tutta per l’Inter – CdS

e Marcussono stati immortalati ieri nella palestra di Appiano Gentile. Una volta superati i rispettivi acciacchi fisici hanno una missione: rendere gloriosa.LA COPPIA –e Marcusnuovamente insieme, dopo il brevissimo periodo passato uno in Argentina e l’altro in Francia. Ieri, la coppia gol delè stata immortalata nella palestra di Appiano Gentile, dove si trovava anche Denzel Dumfries. Quest’ultimo, insieme al Toro, oggi verranno sottoposti a degli esami strumentali di rito per capire l’entità dei rispettivi infortuni. I due non ce la faranno per l’Udinese,invece sì. Ritornando alla Thu-La o Big Mama, per dirsi voglia, ha una missione chiara e precisa: renderegloriosa e splendente. Un’Inter dentro tutte le competizioni e con quel sogno Triplete, seppur complicatissimo, ancora alla portata.