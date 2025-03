Casertanews.it - Lastre di amianto sulla casa, scatta l’ordinanza dopo la verifica dell’Asl

Leggi su Casertanews.it

Il sindaco di Orta di Atella, Antonio Santillo, ha emesso l'ordinanza concernente la messa in sicurezza, la rimozione e lo smaltimento diondulate contenentiin pessimo stato di conservazione, situate su un immobile in via Atella. Il provvedimento si rende necessario a seguito.