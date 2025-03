Donnapop.it - L’assurda storia di Andrea Prospero, scomparso e ritrovato a Perugia: si è trattato di suicidio? Ecco le chat su Telegram

Leggi su Donnapop.it

Ancora tanta incertezza sulla morte di, il giovane rinvenuto cadavere anelle scorse settimane. Cosa è successo davvero? E cosa c’entrano lesu?Dopo la morte di Meredith Kercher,si tinge nuovamente di giallo: un altro Delitto, ancora più misterioso, ha travolto la cittadina umbra. Questa volta la vittima è, un giovane abruzzese che si era trasferito lì per studiare insieme alla sua sorella gemella.Il 19enne di Lanciano, come accennato, si trovava aper frequentare la facoltà di Informatica all’Università ed è statomorto in un b&b affittato a suo nome proprio nella città scelta per i suoi studi. I suoi genitori e i suoi amici non ne sapevano niente.Dapprimaè stato dichiaratoe dopo ricerche estenuanti, durate per giorni,è statomorto sul letto della struttura ricettiva di cui sopra.