Ilrestodelcarlino.it - L’assessora Marwa Mahmoud: "Sono pronta a fare denuncia . Il razzismo va combattuto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Daniele Petrone Assessora, si è scatenato il putiferio contro lo sportello antirazzista che il Comune ha deciso di aprire e poi contro l’editoriale scritto dal giornalista Nicola Fangareggi di ‘24Emilia’, tacciato die sessismo. Cosa le ha fatto male di quest’articolo? "La superiorità rispetto a chi ha un background migratorio come me. Ha scritto che dovrei ringraziare l’Italia, come fossi ancora un’ospite nonostante sia in Italia da 40 anni. Poi dice che devo essere rieducata e tira in ballo la mia fede religiosa che nulla c’entra nel merito della questione, con un linguaggio violento, razzista e sessista". Cito un passaggio dell’articolo: “Le accuse dirivolte agli italiani e ai reggiani dalla stessa assessora islamo-femminista, che a Reggio deve tutto e non mi pare abbia mai detto grazie,contenute nel libro dal titolo “L’Italia è un Paese razzista“ edito da Derive/Approdi, casa editrice fondata dal terrorista delle Brigate Rosse Renato Curcio“.