Dilei.it - L’arte di vivere in un monolocale, idee e soluzioni per piccoli spazi

Leggi su Dilei.it

in unpuò sembrare una sfida, ma è anche un’opportunità per riscoprire il valore del vuoto come risorsa. In un’epoca di sovrapproduzione esempre più limitati, il vuoto diventa una componente essenziale di ogni progetto abitativo, un elemento invisibile ma cruciale per il benessere quotidiano.Nell’immaginario comune, la casa ideale presenta grandi, soffitti alti e abbondante luce naturale, lontana dal caos cittadino. Il concetto di vuoto ha influenzato significativamente anchee l’architettura del Ventesimo secolo, basti pensare all’opera dell’architetto e artista Gordon Matta-Clark, che denunciava la speculazione edilizia e la conseguente perdita di qualità delloo urbano.Fonte: Ossip Architectuur FotografieLa scelta di colori tenui aiuta a definire glinel“Cabanon”.