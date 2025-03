Ilpiacenza.it - "L'architettura e l'arte Tardogotica nel Contado piacentino", Maria Rebecca Orlandi presenta il suo nuovo libro

Leggi su Ilpiacenza.it

nasce a Piacenza nel 1999. Diplomata al Liceo linguistico europeo Gioia si è poi laureata alla triennale di Comunicazione e Media Contemporanei per le Industrie Creative per poi, nel 2023, conseguire la laurea magistrale in Storia e Critica delle Arti e dello Spettacolo.