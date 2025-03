Thesocialpost.it - L’Arabia Saudita batte tutti i record: progettato un grattacielo alto più di 2 chilometri

è pronta a stabilire un nuovoarchitettonico. Nella capitale Ryad è in fase di progettazione undi 2di altezza, che supererebbe di gran lunga il Burj Khalifa di Dubai (828 metri), attuale detentore del primato mondiale.Il progetto affidato a Foster + PartnersSecondo la rivista Architects’ Journal (AJ), il Fondo di investimento pubblicoha affidato la progettazione dell’edificio allo studio britannico Foster + Partners, vincitore del bando lanciato nel 2022. Ildovrebbe sorgere vicino all’aeroporto di Ryad, attualmente in fase di restauro proprio sotto la guida dello stesso studio di architettura.Se realizzata, questa torre diventerebbe non solo la più alta del mondo, ma anche il nuovo simbolo del progresso urbanistico, superando l’attualenazionale detenuto dalla Torre dell’Orologio reale Abraj Al Bait alla Mecca (600 metri).