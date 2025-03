Anteprima24.it - Landini (Cgil): “Necessario tornare a investire nella scuola”

Tempo di lettura: 4 minuti“Siamo di fronte a un taglio dellapubblica, di fronte a una questione salariale enorme che non viene affrontata, siamo di fronte al permanere di una precarietà che non ha precedenti, mentre il Paese ha bisogno non solo diper i giovani, ma ha bisogno che la formazione diventi un diritto permanente, garantito, a tutte le persone che lavorano”. Così il leader della, Maurizio, a margine dell’assemblea promossa dalla Flcall’istituto “Sannino-De Cillis” di Napoli per la presentazione delle candidate e dei candidati ai prossimi rinnovi delle Rsu della.“La logica con cui si sta muovendo questo governo e il ministro – secondo– è esattamente il contrario di quello di cui noi abbiamo bisogno. Per queste ragioni diventa fondamentale, invece, invertire una tendenza e