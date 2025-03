Ilrestodelcarlino.it - L’Ancona strappa il punto, ma che sofferenza. E Laukzemis nel finale salva il risultato

L’Aquila 0Ancona 0 (4-3-3): Michielin; Gueli, Alessandretti, Brunetti (34’ st Aversa), Di Santo; Del Pinto (18’ st Maglione), Scognamiglio, Zuccherato (23’ st Misuraca); Banegas, Persano (18’ st Belloni), Giampaolo (37’ st Russo). A disp. Negro, Tropea, Mantini, Savor. All. De Feudis. ANCONA (3-5-2):; Rovinelli, Codromaz, Magnanini; Azurunwa (18’ st Marino), Useini, Gulinatti (41’ st Gianelli), Alluci, Pecci; Martiniello (34’ st Battistini), Varriale (34’ st Belcastro). A disp. Bellucci F., Bellucci N., Merighi, Sare, Bikovskis. All. Gadda. Arbitro: Morello di Tivoli. Note - Ammoniti: Magnanini; spettatori: 1400 compresi oltre 200 anconetani; recuperi: 0’ + 5’. Finisce con un pari senza gol, fotocopia dell’andata, la sfida tra L’Aquila e Ancona. I dorici soffrono per 95’, ballano in difesa nel primo tempo, meglio nella ripresa, ma tengono duro sino in fondo, quando nell’ultimo minuto di recupero tocca ametterci una pezza perre il