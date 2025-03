Ilfattoquotidiano.it - “L’amore è nell’aria e la vita è migliore con te al mio fianco!”: Tiger Woods conferma la sua relazione con Vanessa Trump, ex nuora del presidente americano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il golfista statunitensehato la suacon l’exdelDonaldha pubblicato due immagini di lui esui social media. In una di queste, si fanno le coccole su un’amaca. Ha scritto che “”. E poi ha chiesto ai suoi 6.4 milioni di follower su X la privacy per la suagià in un’altra occasione aveva condiviso la sua, rendendo pubbliche le foto, nel 2013, quando stava con la sciatrice Lindsey Vonn. All’epoca avevano detto che “volevano limitare lo ‘stalkarazzi’ (tra stalker e paparazzi, ndr) e tutti quei siti web squallidi che ci seguono”. La sua unica altrapubblica è stata con Erica Herman, durata circa sette anni, fino alla sua conclusione nell’ottobre 2022., che è stata sposata con DonaldJr.