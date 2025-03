L’ammiraglia investe un cane alla Milano-Sanremo l’accorato appello del Team | “Diteci come sta”

Leggi su Fanpage.it

Durante l'ultima, l'ammiraglia della Solution Tech-Vini Fantini, che aveva ben tre corridori in fuga, ha investito accidentalmente un labrador ma non si è potuta fermare per le dinamiche di gara. Così è scattato l'social: "Chiunque abbia notizie ce le dia". Tra i centinaia di commenti di sostegno, anche quello del proprietario: "Tranquilli, ilsta bene"