Metropolitanmagazine.it - L’amministrazione Trump formalizza nuove accuse contro l’attivista pro-Palestina Mahmoud Khalil

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, l’ex studente della Columbia University e attivista per lain manette da un paio di settimane, dovrà vederselanuovi capi d’accusa nei suoi confronti, resi pubblici daldi Donald. Secondo gli inquirenti, il giovane non avrebbe dichiarato alcuni incarichi lavorativi nella domanda per ricevere la Green Card, il permesso di soggiorno permanente. Nella documentazione da lui presentata, ad esempio, non avrebbe fatto menzione del suo impiego presso l’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite che sostiene rifugiati palestinesi. Avrevve omesso, inoltre, il lavoro all’ufficio della Siria all’interno dell’ambasciata britannica di Beirut, in Libano.Nella primavera del 2024,era stato tra i trascinatori delle numerose manifestazioni e proteste pro-che si sono svolte nei campus statunitensi.