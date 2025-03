Secoloditalia.it - L’altra faccia di Prodi: quando lo intervistano i cinesi è tutto sorrisi e moine (video)

Romanocome il dottor Jekyll e mister Hyde dell’omonimo romanzo di Robert Louis Stevenson: furioso con la giornalista Mediaset Lavinia Orefici, tanto da arrivare a metterle le mani addosso (e non propriamente in senso paterno). Carino e coccoloso quasi come i pinguini di Madagascar nell’intervista a China Daily, uno dei principali organi d’informazioni del regime di Pechino.«Voi siete una nazione socialista, noi un’economia di mercato, non voglio convertirvi alla mia dottrina. Possiamo lavorare insieme» dice il Professore all’intervistatore cinese con un sorriso smagliante. Una corrispondenza di amorosi sensi, che l’ex premier ed ex presidente della Commissione europea, ha esternato per l’ennesima volta.Da anni il Professore è in rapporti con il Dragone cinese, lo dimostra il fatto chela Fondazione Agnelli ha deciso di investire in Cina l’ex presidente della commissione Ue ha fatto da sherpa, portando a casa una cattedra nella prestigiosa università Agnelli Chair of Italian Culture, gestita dal China-Europe philanthropy innovation research center dell’Università di Pechino, in collaborazione con il TOChina Hub dell’Università di Torino.