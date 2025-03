Ilgiorno.it - L’altolà di Busnago. Bocciati i rifiuti speciali

Scorie e ceneri da recuperare dall’industria e da riutilizzare nell’edilizia,dice no al trattamento die scatta la petizione. Assemblea pubblica con l’intero borgo schierato contro il progetto della Resilco, la società ha avanzato la proposta di aprire in un capannone di 200 metri quadrati in paese un laboratorio per sperimentare un nuovo processo di trasformazione di scarti delle acciaierie. "Troppo vicino a case, centro commerciale, casa di riposo – spiega il sindaco Danilo Quadri –. La zona scelta dall’operatore privato non si presta a questo tipo di attività. I rischi per la salute e l’ambiente sono reali". Per il riciclo dei residui della produzione che diventerebbero fanghi per il calcestruzzo verrebbero impiegate sostanze chimiche come soda caustica, solfato ferroso e anche anidride carbonica.