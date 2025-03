Ilfattoquotidiano.it - L’Alcina di Händel al Teatro dell’opera di Roma è spiazzante e ipnotica

Martedì 18 marzo è stata una serata da ricordare per ildi: per la prima volta è stata rappresentata al Costanzidi Georg Friedrich, per l’occasione trasmessa in diretta su Rai Radio3. Dopo il “Giulio Cesare in Egitto” della stagione 2022/2023, un’altra gemma barocca del genio tedesco, naturalizzato inglese.Come ben raccontato nel sempre apprezzabile libretto di scena, l’opera è stata composta su libretto anonimo, ispirato da quelloL’isola di Alcina di Riccardo Broschi, a sua volta di ispirazione ariostesca (egià si era confrontato con l’Orlando Furioso, in due opere precedenti, “Ariodante” e “Orlando”). Proprio ail compositore fu protagonista, nel 1708, di una memorabile tenzone con il coetaneo Scarlatti. Differenti le versioni: per alcuni, si svolse al Palazzo della Cancelleria, nella residenza del Cardinale Ottoboni, per altri in quella del marchese Ruspoli (facendo una media delle fonti, pare che Scarlatti fosse superiore al clavicembalo, manettamente migliore all’organo).