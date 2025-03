Biccy.it - Lady Gaga cala con Mayhem: copie vendute la seconda settimana

Leggi su Biccy.it

La scorsadiha debuttato alla prima posizione della Billboard Hot 200 con circa 223.000(di cui 140.000e circa 80.000 grazie allo streaming). Come accade quasi per tutti gli artisti, anche la Germanotta è andava incontro ad una bella flessione con ladi vendite,infatti negli ultimi sette giorni ha totalizzato 76.666(26.979 senza i dati dello streaming), con un calo del 66%. Questaè allaposizione nella Billboard Hot 200 (secondo la nota rivista musicale lesono 74.000), in vetta c’è il rapper Playboi Carti con 302.000di Music, ma solo 10.000 senza i dati clamorosi dello streaming.Va detto che al momentonon ha avuto tutta la promozione che meriterebbe, manon è una sprovveduta e con un buon album del genere tra le mani, sono sicuro che presto la vedremo esibirsi nuovamente, così come è successo al Saturday Night Live.