Sport.quotidiano.net - L’Adamant porta a casa il derby. A Mantova una battaglia a nervi tesi. Santiago e Marchini piazzano il break

stings60 adamant ferrara 69 STINGS: Verri 8, Biordi 4, Boudet 21, Lo 15, Miladinovic, Pasquino, Aguirrezabala 5, Ciorciari ne, Peralta 7, Pettovello, Almeida ne, Bortolotto ne. All. Romero. ADAMANT FERRARA: Dioli ne, Sackey 2,grande 7, Drigo 4,9, Tio 2, Yarbanga 9, Solaroli 10, Chessari ne, Ballabio 8, Braga ne,18. All. Benedetto. Parziali: 19-15; 29-34; 48-44. E’ un’Adamant brutta, sporca e cattiva quella cheun successo fondamentale nella bolgia di Curtatone, al termine di una partita poco spettacolare ma tanto intensa, che i biancazzurri girano dalla loro parte a 5’ dalla sirena con un parziale di 11-0 firmato. In avvio di gara è la fiera degli errori, con entrambe le squadre imprecise in attacco in un ambiente parecchio teso, con Ferrara che perde diversi palloni e soffre la fisicità di Boudet spalle a canestro (16-10).