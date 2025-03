Ilrestodelcarlino.it - Laboratorio urbanistico: "Ecco le 115 proposte per trasformare Modena"

La creazione di un ’patto per la vivibilità’ del centro storico per conciliare le diverse esigenze di residenti, commercianti e turisti, la riqualificazione del Parco XXII Aprile, trasformandolo in uno spazio più sicuro e multifunzionale, la realizzazione di foreste urbane per migliorare la qualità dell’aria. E ancora, la riapertura e valorizzazione del Museo del Risorgimento, la creazione di una ciclostazione attrezzata per incentivare la mobilità ciclistica, la riqualificazione di aree dismesse come l’ex Pro Latte, trasformandola in un parco pubblico. Sono alcune delleche hanno riguardato il percorso ’Sei la mia città. Rigeneriamo’ i cui esiti sono stati illustrati ieri mattina nell’incontro pubblico molto partecipato all’Auditorium Beccaria. Presenti gli assessori alla Partecipazione Vittorio Ferraresi, all’Urbanistica Carla Ferrari, ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni, oltre ai tecnici dell’Ufficio di Piano e ai facilitatori del percorso partecipativo.