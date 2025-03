Iodonna.it - La vita privata e la carriera del cantante, dal 1942 alla vittoria a Sanremo nel 1973, dall'amore tossico per Roberta all'incontro salvifico con Giuliana

Lae ladi Peppino di Capri arriva su Rai 1 stasera alle 21.30 con un titolo azzeccatissimo: Champagne. Cioè la sua canzone certamente più famosa, classico dei veglione e dei pianobar. Diretto da Cinzia TH Torrini, già regista di Sei nell’anima (su Gianna Nannini), è un biopic che si concentra per lo più sulla prima parte delladell’artista. “Sei nell’anima”, Gianna Nannini: «C’è la miaprecedente e la mia vera nascita» X Leggi anche › Peppino di Capri e Damiano dei Maneskin: la foto insieme prima di cantare aOvverosia dal, quando sotto i bombardamenti, il piccolo Peppino suona il piano per i soldati americani, al, anno dellacon Un grandee niente più (vincerà anche nel 1976 con Non lo faccio più).