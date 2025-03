Iodonna.it - «La vita è migliore con te al mio fianco» ha scritto sui social

Leggi su Iodonna.it

È ufficiale: Tiger Woods, leggenda del golf mondiale, e Vanessa Trump, ex nuora del presidente americano Donald Trump, sono una coppia. L’annuncio, tanto atteso dopo settimane di rumors, è arrivato direttamente dal campione attraverso un post su X e su Instagram, accompagnato da due scatti che lo ritraggono sorridente aldella sua nuova compagna.«L’amore è nell’aria e lacon te al mio» haWoods, rompendo il suo proverbiale riserbo e chiedendo ai 6,4 milioni di follower di rispettare la privacy delle persone care coinvolte. Un messaggio che Vanessa ha fatto suo, condividendo a sua volta una foto sulle storie Instagram per confermare la relazione. Donald Trump: il suo nuovo Studio Ovale è un tripudio di oro e dipinti X Leggi anche › Tiger Woods, gli scandali e le mille disavventure di un mito del golf Vanessa Trump e Tiger Woods: la relazione è ufficialeLa liaison tra Tiger Woods e Vanessa Trump, ex moglie di Donald Trump Jr.