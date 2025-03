Quotidiano.net - La versione di Nanni: "Il cinema è solitudine"

Doveva essere un saluto e un breve incontro per il Premio Bif&st “Arte del“ alla carriera nell’esaurito Teatro Petruzzelli di Bari, in occasione della retrospettiva completa dei suoi film da Io sono un autarchico a Il sol dell’avvenire. È diventato invece un bilancio di due ore al microscopio in forma di decalogo: "Mi sono preparato qualche appunto: Super 8, Regia, Sceneggiatura, Recitazione, Produzione, Autobiografia, la Critica (sarà il passaggio più breve), Pubblico, Musica, Nuovo Sacher. Dunque, non sarò breve".Moretti, ex riluttante. Nella generosa onda di memoria c’è un archeologo davanti a una vetrina di reperti, avanti e indietro tra i suoi passi e quelli del Paese che ha raccontato e smascherato, in ormai cinque decenni di. "Mi sono trovato subito solo: volevo fare l’apprendista con qualcuno, ma proprio non mi prendevano.