La vergogna della Ferrari: in Cina cose mai viste, ecco il dettaglio sfuggito a tutti

Un pesce d'aprile anticipato? Questo avranno pensato in un primo momento i fedeli del popolo. Purtroppo per loro non era uno scherzo: tre ore dopo la fine del gran premio di Shangai, entrambe le SF-25 di Leclerc e Hamilton sono state squalificate e tolte di classifica. Carletto e Sir Lewis si erano classificati al quarto e quinto posto alle spalle delle imprendibili McLaren di Oscar Piastri e di Lando Norris e ancheMercedes di George Russell. Sono stati tolti dalla classifica allorchè le verifiche tecniche effettuate dalla Federazione Internazionale che controlla la regolarità delle monoposto hanno reso ufficiale la doppia disastrosa squalifica. Un epilogo mortificante che avrà fatto rivoltare nella tomba il Drake, quell'Enzoche ha sempre sognato l'eccellenza per le proprie vetture, tecnica ma anche morale.