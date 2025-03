Tpi.it - La vera grande minaccia per l’Europa è la sua ininfluenza globale

In poche e chiarissime parole, Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes ed esperto di geopolitica internazionale, ospite nei giorni scorsi in tv nella rubrica Otto e Mezzo condotta da Lilli Gruber, ha inquadrato nei termini esatti le correnti vicende che coinvolgono Usa, Russia, Ucraina e Medio Oriente.Proverò a sintetizzare il pensiero espresso da Caracciolo. Gli Stati Uniti stanno trattando con la Russia per raggiungere la pace in Ucraina, sebbene per Trump l‘Ucraina rappresenti un aspetto marginale nella politica americana. Il risultato strategico che Trump intende raggiungere dialogando con Putin è molto più vasto e non riguardaper la quale appunto la Casa Bianca coltiva un interesse molto blando.Con la Russia di Putin Trump sta provando a raggiungere un’intesache ridisegni gli equilibri planetari e si fondi su accordi di carattere commerciale e sullo sfruttamento comune delle materie prime che pongano la Russia al fianco degli Stati Uniti, affrancando Mosca dalla dipendenza politica con la Cina nella quale era stata spinta dalla guerra in Ucraina.