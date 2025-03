Serieanews.com - “La Turchia ha un campionato di m***”: la risposta di Immobile farà discutere

Una domanda trabocchetto einciampa durante una telefonata: uno scherzo ben riuscito, tanto da far imbufalire il ct Spalletti“Laha undi”: ladi(Foto: LaPresse) – serieanews.comChi ha detto che il calcio durante la sosta è fatto solo di allenamenti blandi e partite che interessano sempre di meno? A volte basta una telefonata, una voce familiare e un attaccante con il cuore in mano per accendere un incendio.E non importa se la miccia l’accendono Le Iene, lo spettacolo è servito comunque. Questa volta il protagonista è Ciro, l’attaccante del Besiktas, che si è ritrovato nel mezzo di uno scherzo tanto ben congegnato da sembrare quasi vero. E forse, proprio per questo, potrebbe lasciare qualche strascico.Tutto parte da Edoardo Mecca, comico e imitatore di razza, già noto al grande pubblico per le sue imitazioni di tecnici e calciatori.