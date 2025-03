Strumentipolitici.it - La Tunisia ha la seconda premier donna, quali sfide attendono Sarra Zaafrani Zanzri?

La nuovatunisinaha recentemente assunto l’incarico con un discorso incentrato sulla necessità di affrontare leeconomiche e sociali del Paese. Nel suo primo Consiglio dei ministri, venerdì,ha espresso gratitudine al presidente Kais Saied per la fiducia riposta in lei, sottolineando l’importanza di accelerare le riforme economiche, migliorare i servizi pubblici e rispondere alle richieste popolari. Tra le priorità evidenziate vi sono il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e il sostegno ai gruppi più vulnerabili.ha ribadito la necessità di integrare le misure finanziarie nel quadro delle politiche pubbliche per garantire una trasformazione strutturale dell’economia tunisina. Ha inoltre esortato i membri del governo a lavorare con impegno per realizzare gli obiettivi nazionali e preservare la dignità del popolo tunisino attraverso nuove visioni e metodi di lavoro innovativi.