La truffa telefonica del curriculum | I consumatori prestino attenzione i più colpiti sono i giovani

È ormai da qualche settimana che in Italia una nuovasi sta diffondendo, con messaggi che arrivano sui cellulari di molti italiani. Finti recruiter contattano le vittime dicendo di avere ricevuto il loroe invitano ad aggiungili su WhatsApp “per parlare di lavoro”. Sul caso è intervenuto il Movimento Difesa del Cittadino (Mdc) ricordando che si tratta di una frode particolarmente subdola non solo perché sfrutta il prefisso italiano (+39) per garantire all’utente maggior affidabilità e fargli abbassare la guardia, ma anche perché fa leva sulla crisi occupazionale in corso.“Ancora una volta ci troviamo di fronte a unache sfrutta l’ansia da ricerca di lavoro e la buona fede delle persone“, ha dichiarato Francesco Luongo, portavoce nazionale di Mdc, sottolineando la necessità che imaggior, senza cadere nelle trappole di proposte ingannevoli e facili guadagni.