Dayitalianews.com - La tragedia di Davide Garufi: si indaga per istigazione al suicidio

Leggi su Dayitalianews.com

Unaha scosso la comunità di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano., un giovane tiktoker di 21 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Sul caso stando la Procura di Monza, che ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia per chiarire le circostanze del decesso.Ipotesi di bullismo online: sotto esame social e chatGli investigatori stanno concentrando l’attenzione sulle possibili cause che potrebbero aver spinto il giovane a compiere l’estremo gesto.sarebbe stato vittima di attacchi e insulti omofobi sui social, alimentando il sospetto che possa esserci stata una pressione psicologica determinante nella sua decisione.A tal proposito, la Procura sta esaminando le chat, i profili social e il telefono del ragazzo, nel tentativo di individuare eventuali responsabili.