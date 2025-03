La teoria infondata dell’acqua solarizzata e le bottiglie di vetro blu

Leggi su Open.online

Un post molto condiviso su Facebook, sostiene che l’acqua lasciata al sole in una bottiglia diblu diventi più pura, perda il cloro e i batteri, e recuperi addirittura una sorta di memoria legata alla sua origine sulla Terra (la cosiddetta “acqua”). Secondo questa, la luce solare, passando attraverso ilcolorato, trasformerebbe le proprietà, rendendola più benefica per le cellule umane. Nel testo si cita anche Lord Kelvin e il concetto di temperatura di colore della luce, cercando di dare un’apparenza scientifica a un insieme di affermazioni che, in realtà, mescolano scienza e pseudoscienza senza alcuna base solida.Per chi ha fretta:La luce solare può avere un effetto sterilizzante sull’acqua, ma affinché questo avvenga sono necessarie diverse ore di esposizione etrasparenti, non blu.