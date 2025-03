Bergamonews.it - La Tav torna alla vittoria: successo ad Agrigento, primo posto consolidato

Leggi su Bergamonews.it

La Tav Treviglioad, conquistando due punti che la rilanciano ulteriormente in vettaclassifica. In terra siciliana, nonostante qualche pausa di troppo, i biancoverdi legittimano lacon una buonissima serata al tiro da tre (17/31) impreziosita dai ventelli di Alibegovi? (3/5 da due, 4/6 da tre) e Zanetti (3/4 da due, 3/4 da tre).Villa parte con Vecchiola, Alibegovi?, Reati, Zanetti e Marciuš; l’allenatore siciliano Quilici oppone Romeo, Scarponi, Morici, Chiarastella e Peterson. In avvio i biancoverdi provano l’allungo con le conclusioni pesanti di Alibegovi? e Zanetti, con Vecchiola che doppia la Moncada: 7-14 (6?). Il secondo fallo di Marciuš toglie il riferimento difensivoTav. I locali reagiscono con due realizzazioni dall’arco di Romeo, mentre Treviglio commette tre falli su canestro avversario.