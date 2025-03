Sport.quotidiano.net - La T Gema a mani vuote. Ruvo vince lo spareggio

Crifo Wines 92La T Tecnica82 CRIFO WINES : Moreno 5, Jackson 17, Timperi 4, Jerkovic 10, Borra 17; Conte 18, Lorenzetti 9, Musso 7, Reale 5, Gatto, Berardi ne, Isotta ne. All. Rajola.LA T TECNICAMONTECATINI: Burini 15, Passoni 3, Toscano 17, D’Alessandro 18, Bedin 10; Stanic 13, Di Pizzo 6, Savoldelli, Cellerini ne, Albelli ne, Chiarini ne. All. Del Re.Arbitri: Di Franco e Purrone.Parziali: 17-27, 44-50, 67-60. Più che la pancia piena da vittoria in Coppa Italia è l’infermeria piena la vera causa del tonfo de La T TecnicaMontecatini adi Puglia. Con le rotazioni ridotte all’osso la squadra di Del Re rasenta la perfezione per oltre due quarti, poi il crollo verticale dovuto alla stanchezza con la formazione di Rajola che alla lunga ne approfitta per prendersi il match oltre che un pezzetto di secondo posto.