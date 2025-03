Lanazione.it - La svolta tattica non va. I tifosi attaccano il club

Pattarello e a capo. Contro il Milan Futuro se non ci avesse pensato a risolverla con una giocata individuale il numero 10 (fin lì in una di quelle serate molto più croce che delizia) saremmo a parlare dell’ennesima occasione sprecata di questa stagione. Premesso che sul piano della prestazione, il risultato finale non cambia il giudizio: un brutto Arezzo, ancor più involuto rispetto anche alla partita, già negativa, di Ascoli. Di buono c’è stato solo il risultato, non proprio un dettaglio, che permette comunque di restare in scia alla Vis Pesaro e rimanere in corsa per il quinto posto in chiave playoff. L’Arezzo ha confermato che per segnare è Pattarello-dipendente. Delle 37 reti complessive realizzate dagli amaranto il 40% portano la firma del mancino di Dolo. Dietro di lui il vuoto. Senza Guccione e Tavernelli, Bucchi ha stravolto modulo e uomini e le risposte sono state negative.