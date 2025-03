Modenatoday.it - La storia del bimbo autistico che ha imparato a parlare grazie alla lingua dei segni

Leggi su Modenatoday.it

Aveva quattro anni e non parlava: l'unico modo in cui esprimeva le proprie necessità era indicare gli oggetti desiderati. Dopo due anni, oggi il bambino è in grado di emettere semplici sillabe e pronunciare diverse parole bisillabiche, oltre al nome degli adulti di riferimento.È ladi.