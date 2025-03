Nerdpool.it - La star di Chicago Med fornisce aggiornamenti promettenti sul futuro di Ripley nello show

Dire che la stagione 10 diMed è stata dura persarebbe l’eufemismo dell’anno. La stagione è iniziata conche ha rischiato di perdere il lavoro quando è stato identificato come sospetto nell’aggressione di Pawel, solo che alla fine il suo nome è stato scagionato quando è stato rivelato che dietro l’attacco c’era Sully. Da quel momento le cose cominciano a migliorare per, finché la morte di Sully non lo fa precipitare in una spirale che lo porta a fare una scelta sbagliata dopo l’altra.ha toccato il fondo quando ha litigato con un uomo all’esterno di un bar dopo un’altra notte di bevute, per poi curare l’uomo quando è stato portato al pronto soccorso a causa delle ferite riportate nella colluttazione. Quando la verità sul suo legame con l’uomo è venuta a galla in un confronto esplosivo trae Frost, Goodwin non ha avuto altra scelta che sospenderlo senza stipendio con probabile licenziamento.