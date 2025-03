Lanazione.it - La spirale nel cielo avvistata anche in Toscana e Liguria. E no, non c’è niente di misterioso

Firenze, 24 marzo 2025 – Dalla, dallae da tutto il Nord Italia: si moltiplicano le segnalazioni di una stranavista innella serata di lunedì 24 marzo. Non, non è nulla di strano né, al massimo di curioso. Ci viene in soccorso Passione Astronomia, pagina Facebook molto competente e sempre ben aggiornata, che spiega come il fenomeno sia legato “ai lanci dei Falcon-9 di SpaceX”. Poco prima delle 19 da Cape Canaveral, in Florida, sono stati lanciati dei satelliti da ricognizione terrestre. Ed ecco la spiegazione della: è dovuta a una manovra di spurgo del carburante residuo che si trova nel serbatoio, manovra che induce una rotazione e genera la nuvola di gas ache si è vista nel. Spettacolare, senz’altro, ma frutto della mano umana.