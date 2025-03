Sport.quotidiano.net - La sosta e il rebus preparazione. L’Empoli studia la strategia giusta. L’esperto: "Poco tempo per incidere. Un aiuto arriva dalla tecnologia»

Quella che si è appena chiusa è stata una settimana di lavoro più specifico per, che non ha dovuto preparare la sfida del weekend vista ladella Serie A per gli impegni della Nazionale. Come sono stati dunque sfruttati questi giorni in vista del rush finale di campionato? La parola d’ordine, in casa azzurra, è stata personalizzazione del lavoro con un occhio di riguardo per quei calciatori che stanno recuperando da infortuni o devono trovare la miglior condizione perché rientrati da. Per capire meglio, in tal senso, come si organizza l’allenamento di una squadra professionistica abbiamo chiesto l’del personal fitness coach di Empoli Lorenzo Spina, che ha alle spalle anche una decennale esperienza come preparatore atletico tra Empoli Fc e Siena. "Non esiste una metodologia standard e che lo staff dei preparatori è solo un supporto all’allenatore – esordisce Spina – per quella che è stata la mia esperienza, però, durante unaper la Nazionale, non c’è comunque moltoperquindi con quelli che sono a disposizione si fa un allenamento personalizzato, soprattutto nella parte centrale delle due settimane: da un lato si cerca di far recuperare energie a chi ha giocato di più, facendo quella prevenzione che magari non si è riusciti a fare fino ad allora, dall’altro chi ha giocato meno lavora in maniera un po’ più intensa".