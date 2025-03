Iodonna.it - La sindrome dell’ovaio policistico non è solo un problema "intimo".. Una dieta adeguata, però aiuta a sentirsi meglio, non solo dal punto di vista fisico ma anche emotivo. Ecco i consigli di un'esperta

Scoperta circa novant’anni fa da due ginecologi, la(PCOS) si manifestava inizialmente con ovaie di dimensioni più grandi, presenza di cisti, sovrappeso e difficoltà nell’ovulazione. «Oggi la diagnosi è molto più tempestiva, spesso già nell’adolescenza, grazie al riscontro di cicli mestruali irregolari subito dopo la pubertà» spiega Annamaria Colao, professore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Cattedra Unesco per l’educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile all’università Federico II di Napoli. E per merito della diagnosi precoce, oggi le ragazze non si ritrovano più con ovaie oversize, ma questa malattia ha comunque degli effetti sia sulsia sull’emotività femminile. Ovaio: 6per mangiareguarda le foto L’ovaio non fa selezioneLa caratteristica principale dellaconsiste nell’incapacitàa selezionare un unico follicolo che giunga alla rottura e all’ovulazione.