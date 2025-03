Quotidiano.net - La sicurezza si gioca nell’integrità dei dati

Leggi su Quotidiano.net

MANTENERE Isicuri e facilmente accessibili è da sempre una sfida per le organizzazioni, sin da quando è stato archiviato il primo documento cartaceo. Negli ultimi due decenni, però, questa sfida si è complicata: la digitalizzazione ha portato a una crescita esponenziale della quantità diraccolti, archiviati e utilizzati. Ora, con l’adozione diffusa dell’intelligenza artificiale, questa crescita sta accelerando ulteriormente. Nel frattempo, i governi di tutto il mondo cercano di stare al passo, introducendo nuove normative suicon sempre maggiore frequenza. Questo impone alle organizzazioni una pressione crescente per garantire la resilienza deiin un panorama in continua evoluzione. Il vero equilibrio sta nel trovare il giusto compromesso tra usabilità e, assicurando che isiano accessibili per il business, ma anche protetti e conformi alle normative emergenti.