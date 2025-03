Game-experience.it - La seconda stagione di Andor ha ricevuto un nuovo trailer in italiano

Disney ha pubblicato proprio in questi minuti ilindellae ultimadi, la serie acclamata dalla critica che concluderà il viaggio di Cassianprima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story. Ricordiamo che il debutto di questa nuova serie televisiva è fissata per la giornata del 23 aprile 2025, ovviamente in esclusiva su Disney+.Nella prima, i fan hanno assistito alla trasformazione di Cassian da semplice fuggitivo a membro essenziale della Ribellione. Ora, con missioni sempre più rischiose, il protagonista sarà chiamato a muoversi tra intrighi e alleanze strategiche, interagendo con figure chiave come Luthen Rael (Stellan Skarsgård) e Mon Mothma (Genevieve O’Reilly).L’attesa per questaè altissima, considerando cheè stata lodata per la sua scrittura matura e l’approfondimento politico dell’universo Star Wars.