Lanazione.it - La scomparsa del professor Breccia: "Raffinato interprete del diritto privato"

Leggi su Lanazione.it

"Uned elegantedel", così lo ricordano alcuni dei suoi più stretti collaboratori. L’università di Pisa e la facoltà di Giurisprudenza in particolare piangono ladelUmberto, 82 anni, originario di Volterra. Già direttore dell’Istituto die vicedirettore del dipartimento di“Ugo Natoli”, autore, e nel 1992 è stato insignito dell’Ordine del Cherubino, i suoi libri di testo sono stati le fondamenta e il primo scoglio nella formazione di intere generazioni di professionisti del foro pisano e non solo. Le sue lezioni erano una tappa obbligata, per chi, anche non del suo corso, volesse trovare la chiave per acquisire le basi del, capirne i concetti, entrarne nei meccanismi. L’Unione dei Privatisti esprime il proprio cordoglio allaessa Maria Leonarda Loi, al figlio Alessandro e ai familiari, oltre che alle allieve e agli allievi della prestigiosa Scuola pisana.