Liberoquotidiano.it - La Russa a Pechino: Rapporti culturali Cina-Italia in aumento, siano aiuto per la pace"

(Agenzia Vista), 24 marzo 2025 “Io credo che l'e la, proprio perché hanno alle spalle una cultura millenaria, devono svolgere un ruolo molto importante in questo momento molto delicato della politica internazionale. Possono essere anelli di congiunzione tra visioni diverse, possono aiutare ad affrontare e risolvere le questioni più delicate: parlo dell'Ucraina, parlo del Medio Oriente, parlo di Israele e del popolo palestinese.possono essere il momento fondamentale per dare possibilità di incontro a posizioni diverse ma che devono andare nella stessa direzione”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, in visita a, nel corso di una intervista rilasciata al servizio stampa dell'Assemblea nazionale del Popolo. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev