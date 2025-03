Secoloditalia.it - La Russa a Pechino: “Italia e Cina possono dare un contributo sulle crisi in Medio oriente e Ucraina”

Leggi su Secoloditalia.it

“Mi ha colpito molto la vitalità di questa nazione, di questo Paese. Si vede che è proiettato verso il futuro e che ha ancora una volontà di accrescere la sua storia millenaria nel presente e nel futuro, credo che l’e la, proprio perché hanno alle spalle una cultura millenaria, devono svolgere un ruolo molto importante in questo momento molto delicato della politica internazionale“. Lo ha detto dail presidente del Senato, Ignazio La, in un passaggio della sua intervista ai media cinesi dopo l’incontro con il presidente del Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, Zhao Leji. Laè inda domenica e vi resterà per una serie di incontri istituzionali fino a mercoledì.Per la seconda carica dello Statoessere anelli di congiunzione tra visioni diverse,aiutare ad affrontare e risolvere le questioni più delicate: dell’, del, di Israele e del popolo palestinese”.