La Roma tenta Gasperini | chi resta e chi rischia la partenza

Lasi prepara a un finale di stagione intenso, con molti scontri diretti in programma per la corsa Champions. Intanto, la dirigenza starebbe pensando acome nuovo allenatore per la prossima stagione. Il Corriere dello Sport ha provato ad ipotizzare quali giocatori della rosa attuale sarebbe funzionali al gioco del tecnico piemontese.Caso DybalaL’idea di un matrimonio tra il calcio intenso die il talento fragile di Paulo Dybala fa sorgere dubbi legittimi, ma non necessariamente fondati.ha dimostrato di saper valorizzare talenti puri, a patto che siano inseriti in un contesto collettivo ben organizzato. Se gestito con attenzione e protetto dai compagni, la Joya troverebbe spazio anche nel calcio ad alta intensità di Gasp.Addio Pellegrini?La situazione di Pellegrini è più complessa, non tanto per questioni tecniche quanto per quelle contrattuali: in scadenza nel 2026, potrebbe lasciare lain estate indipendentemente da chi sarà in panchina.