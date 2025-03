Sololaroma.it - La Roma guarda al futuro: occhi su Barrenechea per rinforzare il centrocampo

Leggi su Sololaroma.it

Lanon perde tempo e, mentre la stagione entra nella fase cruciale, il direttore sportivo Ghisolfi è già al lavoro per disegnare la squadra che verrà. Oltre alla ricerca del nuovo allenatore e del sostituto di Hummels in difesa, il club giallorosso ha iniziato a sondare il mercato per potenziare il. Secondo quanto riportato da Leggo, tra i nomi che emergono con forza c’è quello di Enzo, centrocampista argentino di proprietà dell’Aston Villa ma attualmente in prestito al Valencia.L’amicizia con Soulé: un fattore decisivo?A spingere laversopotrebbe essere anche la sua stretta amicizia con Matías Soulé, altro talento argentino nel mirino giallorosso. I due si conoscono dai tempi della Juventus e si sono incontrati nell’ultimo fine settimana come dimostrano le foto pubblicate sui social.