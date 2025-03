Fanpage.it - La reazione di Bruno Fernandes prima e dopo il rigore di Cristiano Ronaldo: è l’immagine del disincanto

Leggi su Fanpage.it

Ladel calciatore del Manchester United non è passata inosservata: la sensazione di gioia si trasformò rapidamente in frustrazione. Come l'ha presa il diretto interessato, CR7? Ha risposto con una frase acida.