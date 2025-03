Ilfattoquotidiano.it - La pulizia etnica spiegata facile (da un ministro israeliano). Se stiamo zitti non siamo forse complici?

Cedo volentieri il mio blog al governo di Israele affinché possa condividere anche con i lettori del Fatto i suoi obiettivi.“Solo per darvi un’idea: se rimuoviamo 10.000 palestinesi al giorno, sette giorni su sette, ci vorranno sei mesi. Se rimuoviamo 5.000 persone al giorno, ci vorrà un anno“. Sono le parole di undel governo di Israele per spiegare come si procederà con il “Piano Trump” per la Palestina, così descritto da Trump.Ildelle FinanzeBezalel Smotrich ha spiegato i membri della lobby della Knesset “Land of Israel”, che lavora per promuovere gli insediamenti illegali nei territori palestinesi. che il governo istituirà una “direzione per l’immigrazione” per attuare il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di deportare tutti i palestinesi dalla Striscia di Gaza e “reinsediarli” in un paese terzo: “Questo piano sta prendendo forma in coordinamento con l’amministrazione degli Stati Uniti.