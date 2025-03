Ilfoglio.it - La Puglia è prima al mondo: screening genetico neonatale per tutti

Ci sono decisioni politiche che non solo migliorano la vita dei cittadini, ma segnano un punto di svolta nella storia della sanità pubblica. In questo senso, laha appena fatto qualcosa di straordinario: dal primo aprile 2025, diventerà laregione ala offrire unoesteso ai nuovi nati, gratuitamente e come parte integrante del proprio servizio sanitario. È una rivoluzione che ha radici profonde nella scienza, e che restituisce dignità, speranza e futuro alle famiglie. Il programma si chiama Genoma-. La fase sperimentale è già stata completata, con risultati che parlano da soli. A guardare i numeri, si capisce subito che non si tratta di un progetto simbolico, ma di un autentico salto di paradigma. Alla data del 21 marzo 2025, loesteso realizzato inha analizzato 4.